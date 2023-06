MSGás planeja expansão da oferta de Gás Natural com "gasoduto virtual"

A projeção da MS GÁS de expansão da oferta de Gás Natural, prevê o suprimento de combustível e energia para outras regiões de Mato Grosso do Sul, além do eixo Leste-Oeste, na área de influência do Gasbol (Gasoduto Brasil-Bolívia).



“A busca pelo Gás Natural cresceu nos últimos 25 anos e a expansão do mercado se deve naturalmente aos benefícios potenciais de uma fonte de energia de baixo carbono e de menor custo. Agora o desafio é proporcionar uma maior flexibilidade física do sistema de distribuição. Por isso estamos desenvolvendo o plano de interiorização, que prevê novos ramais e gasodutos virtuais”, destaca o diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos.



O gasoduto virtual funciona da seguinte maneira: em vez de criar uma canalização a partir dos ramais existentes, o gás natural é comprimido e transportado por caminhões até uma estação, levando o combustível para além dos gasodutos. É a partir dessa estação, que o gás é distribuído naquela localidade.



“A crescente importância do Gás Natural na matriz energética justifica os investimentos”, diz o executivo. “A busca pela transição para uma matriz de energia menos intensiva em carbono aumenta no mundo todo e há um enorme espaço para aumentar a participação do Gás Natural no setor energético”.



Uma das metas da empresa é ampliar a rede de postos de GNV (Gás Natural Veicular), segmento favorecido pelo custo do combustível e incentivo fiscal do Governo do Estado, que isentou do IPVA os veículos movidos a gás. O projeto “Corredor Azul”, de interiorização do suprimento de gás prevê mais postos de GNV em Três Lagoas e abastecimento de combustível também em Sidrolândia, Dourados e Bataguassu.



“Com a instalação de postos de GNV vamos garantir o abastecimento de veículos leves e pesados na divisa de São Paulo, criando um Corredor Azul em que o transporte poderá operar com baixo custo em maiores distâncias, com uma menor pegada de carbono, É uma logística atrativa ao setor”, destaca o dirigente da MSGÁS. O plano de investimentos da Companhia contempla todos os segmentos – termelétrico, comercial, industrial e residencial, com destaque para o GNV. Somente na ampliação das redes para gás canalizado, serão investidos R$ 35 milhões em 2023. Serão mais 34 quilômetros de redes e ramais de distribuição e mais de 3.500 ligações.



Estima-se que até 2028 a Companhia deve ampliar em 26 mil as unidades consumidoras, com expansão em 220 quilômetros da rede de gás canalizado.



Bataguassu e Dourados vão receber o Gás Natural Liquefeito (GNL) e o Gás Natural Comprimido (GNC) pelo novo modal de fornecimento. Outras cidades, como Sidrolândia, Aquidauana, Maracaju e Ribas do Rio Pardo também são potenciais áreas de investimentos.

"O Governo Riedel colocou a importância do gás como fator de desenvolvimento econômico e social. Com a expansão de ramais na Capital os resultados já apareceram e temos metas ambiciosas de crescimento”, avalia o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.



