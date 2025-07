MSVia antecipa obras de implantação de faixa adicional na BR-163 em Mundo Novo

As obras de implantação de faixa adicional na BR-163, no município de Mundo Novo, entre os kms 7,760 e 9,530, foram iniciados nesta quarta-feira (2). A intervenção marca o início das ações de ampliação de capacidade e modernização da rodovia.

Inicialmente, a MSVia, uma empresa da Motiva, realiza os trabalhos de supressão vegetal, etapa preparatória fundamental para viabilizar as próximas fases da obra no trecho, que passará por readequações de geometria e melhorias no sistema viário.

A iniciativa está sendo executada com todas as licenças ambientais exigidas pelos órgãos competentes e respeitando as diretrizes de sustentabilidade que norteiam a atuação da companhia.

“O início desta etapa, mesmo antes da assinatura do novo contrato, demonstra o nosso compromisso com a execução e a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança da BR-163/MS. É o primeiro passo concreto de um amplo plano de intervenções que trará benefícios diretos aos motoristas e à economia do Estado”, afirma o diretor da MSVia, Nelson Soares Neto.

Durante a cumprimento dos serviços, o local estará devidamente sinalizado e contará com o apoio de equipes operacionais da concessionária para garantir a fluidez e a segurança do tráfego. Os motoristas devem redobrar a atenção ao transitar pelo trecho.

Otimização do Contrato de Concessão - Com investimentos de mais de R$ 9,5 bilhões, a nova fase da concessão representa um marco para a infraestrutura rodoviária do estado, viabilizando obras de ampliação e modernização da BR-163.

