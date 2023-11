Mulher de 30 anos morre engasgada com tapioca

Uma mulher morreu após se engasgar com um pedaço de tapioca, na noite dessa quarta-feira (1º), em Águas Claras. A vítima, que tinha 30 anos, chegou a ser socorrida pela Polícia Militar do Distrito Federal, que conseguiu ressuscitar a mulher, e pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. Porém, minutos depois, ela teve uma parada cardíaca e não resistiu.

Os militares que atuaram na ocorrência, e chegaram a socorrer a mulher, são policiais do Grupo Tático Operacional de Águas Claras.

Após o resgate, a mulher foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Vicente Pires pelo CBMDF. Ela chegou a receber atendimento médico, mas pouco tempo depois sofreu outra parada cardíaca e não sobreviveu.

Deixe seu Comentário

Leia Também