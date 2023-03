Mulher Ã© enterrada viva e fica pelo menos 10 horas no tÃºmulo

Uma mulher, de 36 anos, foi enterrada viva no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira. Segundo informações, ela pode ter ficado pelo menos 10 horas no túmulo. Atualmente, a mulher segue internada na UTI, o estado de saúde é considerado grave.

“Acredito que possa ser um período aproximado de 10 horas. Se a gente fizer um cálculo, o horário pode ser um indício. Ela pode ter sido colocada lá de 22h a 2h da manhã”, explicou o tenente da Polícia Militar Ely Dias Moreira.

Vale lembrar que a mulher foi encontrada na manhã de ontem (28), por coveiros. Os funcionários do cemitério chegaram para trabalhar e encontraram sangue e a estrutura fechada com cimento fresco, um serviço que não teria sido feito por eles.

Segundo a Polícia Civil, ela foi colocada no local como forma de vingança por não entregar armas e drogas que estaria guardando a pedido dos autores do crime. Ela alegou que os produtos foram “extraviados”.

A mulher foi socorrida pelo (Samu) e levada ao Hospital São João Batista com ferimentos na cabeça. Duas pessoas são procuradas na investigação policial que já está em andamento.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também