Mulher é expulsa de voo por causa de blusa decotada

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Uma maquiadora britânica, de 31 anos, foi expulsa de um voo que partia de Málaga, na Espanha, no dia 23 de junho, por não estar vestindo, segundo a tripulação, roupas apropriadas para a presença de crianças. As informações foram divulgadas pelo jornal inglês The Sun.

Segundo a maquiadora Harriet Osborne, uma das tripulantes confrontou o seu decote avantajado e a transparência na região dos seios por não estar de sutiã. “A tripulação foi horrível e me fez sentir uma barata. Esta aeromoça me confrontou na frente de todos”, contou.

“Ela me mandou sair do avião, então, é claro que eu coloquei um top. Quando tentei voltar, ela se virou para a equipe de solo e disse: 'Ela não vem no meu avião'", disse.

Ao sair do avião, Harriett, que é mãe de dois filhos e estava de férias com uma amiga na Espanha, se disse chocada. "Eu fui escoltada para fora do avião. Chocada. Foi muito sexista. Eu comecei a chorar”.

A passageira conta também que teve que dormir no chão do aeroporto de Málaga, enquanto esperava pelo próximo avião que só sairia no dia seguinte para Stansted, na Inglaterra.

O jornal The Sun procurou a EasyJet e, segundo a companhia, alguns passageiros reclamaram que podiam ver os mamilos da maquiadora e que a mesma não pode viajar por apresentar “comportamento perturbador”.

"Após preocupação, a equipe solicitou educadamente que a cliente usasse um top adicional para o voo, o que ela não aceitou. Nossa tripulação de cabine e terra é treinada para avaliar todas as situações e agir de maneira rápida e adequada. Não toleramos comportamento abusivo", disse a empresa.

Deixe seu Comentário

Leia Também