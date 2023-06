Mulher é hospitalizada após usar 'plug anal' durante ressonância magnética

Uma mulher foi hospitalizada ao usar um plug anal durante um exame de ressonância magnética, em um hospital nos Estados Unidos. O caso viralizou nas redes sociais.

Segundo informações, ela realizou o procedimento e, quando um enfermeiro foi retirá-la da máquina, ela começou a gritar. Ela também disse que sentiu náuseas, dor e que iria desmaiar. O item tinha uma parte de metal, que interagiu violentamente com o campo magnético gerado pela máquina.

A equipe chamou uma ambulância e a mulher foi levada a um hospital. Os enfermeiros tentaram contato com a paciente, mas não tiveram resposta. Não há informações sobre o estado atual da mulher.

O caso foi registrado no portal da FDA, a agência reguladora de medicamentos, procedimentos médicos e alimentos dos EUA, equivalente à Anvisa no Brasil.

