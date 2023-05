Mulher é presa por fazer 'topless' durante caminhada com cachorros na rua

Uma mulher, de 36 anos, foi detida ao ser flagrada caminhando com cachorros e com os seios à mostra em Santa Catarina. O caso aconteceu no último sábado (13). Equipes da Guarda Municipal em Balneário Camboriú abordaram a mulher, que teria desrespeitado a ordem de parada e continuou andando.

Segundo a polícia, a mulher ficou “visivelmente alterada”. Os agentes precisaram usar uma blusa para cobrir os seios dela. Em seguida, ela recebeu atendimento do Corpo dos Bombeiros. A mulher dispensou atendimento médico e foi conduzida à delegacia de Polícia Civil.

A prática do topless não está prevista em nenhum tipo penal específico. Apesar disso, autoridades podem enquadrá-la no crime de ato obsceno, inserido nos capítulos do ultraje público ao pudor, no artigo 233 do Código Penal. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa.

