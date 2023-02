Mulher esfaqueada por ex-companheiro faria 50 anos amanhã

Albynna Freitas Ribas, morta pelo ex-companheiro à facadas no início da tarde desta terça-feira (28), faria aniversário amanhã, 1º de Março. Conforme noticiado pelo JD1, a vítima de feminicídio não resistiu e morreu na Santa Casa horas depois do ocorrido.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem, a mulher estava indo trabalhar quando foi abordada pelo ex-companheiro, o qual desferiu golpes de facas contra ela na véspera de seu aniversário.

Servidora da Reme (Rede Municipal de Ensino), Albynna trabalhava na Escola Municipal Nazira Anache, localizada no jardim Anache, em Campo Grande.

Em nota, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) lamentou o ocorrido.

"A Secretaria Municipal de Educação lamenta profundamente o ocorrido com a servidora Albynna de Freitas, que atualmente, trabalhava na escola Municipal Nazira Anache. Ela foi surpreendida, na tarde desta terça-feira (28), a caminho da escola, pelo seu ex-companheiro que desferiu golpes de faca na mesma. O autor do crime encontra-se detido, e a servidora foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito", publicou o órgão.

Apesar de não ter sido divulgado a idade que Albynna faria nessa quarta-feira (1º), segundo a polícia a vítima tinha aproximadamente 50 anos.

