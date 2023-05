Mulher expulsa do mercado por usar "micro" short será capa da 'Playboy'

Musa do OnlyFans, a influenciadora Kerolay Chaves comemora a fama após ter sido expulsa de supermercado por usar roupas ‘curtas demais’ e viralizar na internet.

Kerolay que postou em abril, um relato de supostamente ter sido hostilizada e convidada a se retirar do mercado devido ao seu short jeans fio-dental, vai ser capa da revista Playboy da Dinamarca, edição de julho.

“A expulsão do mercado foi uma notícia que saiu pelo mundo, não só no Brasil. Com isso, recebi propostas de fora do país”, disse ela em entrevista para o site da revista Quem, publicada na sexta-feira (12).

Cacau Oliver, empresário de Kerolay Chaves, explicou que o ensaio de Kerolay não deve ter nu frontaç. “Não haverá nudez completa. A Playboy mudou muito”, disse ele ao comentar as novas diretrizes da revista.

Deixe seu Comentário

Leia Também