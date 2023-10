Mulher finge ser cliente e abandona cachorro em clínica veterinária; Assista

Uma mulher abandonou um cachorro em uma clínica veterinária após se passar por cliente e solicitar atendimento para o animal. O caso aconteceu no último sábado (14), no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, São Paulo.

Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver a mulher entrando na clínica com o cachorro. Ela conversa com a funcionária e entrega o pet para a veterinária, que o leva até uma sala próxima à recepção. Instantes depois, a suposta tutora percebe que está sozinha, abre a porta e sai do local.

Segundo informações do portal g1, de acordo com a proprietária da clínica, a mulher estava bastante nervosa e, devido ao estado do cão, resolveram levá-lo imediatamente para atendimento de emergência. Os funcionários só não imaginavam que isso iria acontecer.

“Não temos o hábito de pensar em cadastro ou dinheiro, porque o primordial é a vida. A nossa funcionária auxiliar pegou o animalzinho, pesou e foi para dentro [da clínica], levar para a veterinária fazer os primeiros socorros”, relatou a empresária.

Ela ainda afirmou que é a primeira vez que isso ocorre desde que a clínica foi inaugurada, há 20 anos. O cachorro, que é uma mistura de Pit Bull e Boxer, foi examinado e estava com castração marcada para terça-feira (18).

“Ele está bem. Vamos castrá-lo e colocá-lo para adoção consciente. É um cão jovem, de, no máximo, dois anos de idade. Ele é bastante dócil, mas é um cão bem grande. Então estamos numa situação bem difícil, porque eu não tenho espaço para abrigá-lo”, explicou ela.

A proprietária da clínica buscou suporte de ONGs e do Centro de Zoonoses, mas não conseguiu resolver a situação do cachorro. O abandono foi registrado por meio de um boletim de ocorrência eletrônico e está sob investigação da Polícia Civil. Confira:

