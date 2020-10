Mulher luta por cirurgia para retirar seios gigantes

Helen Cristina, de 41 anos, tenta realizar um procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde que completou 20 anos, a cirurgia de redução de mamas. Mas até hoje não foi chamada.

Ela revelou que seus seios continuam crescendo e as dores são muito fortes, tanto por serem as mamas com as glândulas doloridas, como pela minha coluna ter problema pelo peso dos seios, disse.

A mulher falou que tem sofrido muito e isso tem afastado ela das outras pessoas. "Sofro muito, não consigo ter muito convívio social, estou indo na psicóloga pois ouço muitas coisas que são ofensivas pelo fato dos meus seios serem gigantes e não pararem de aumentar". afirma Helen.

Ela pede ajuda, para realizar esse procedimento em uma clinica particular, o procedimento tem o valor de R$ 30 mil, e sem ter condições financeiras durante esses 21 anos em que tenta realizar a cirurgia pelo SUS, Helen está realizando uma vakinha social, pois sofre de Gigantomastia, o valor será para pagar os custos operatórios e pós operatório.

Quem desejar ajudar com algum valor, clicar aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também