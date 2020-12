Mulher morre dias depois de ser atropelada na Vila Silvia Regina

Saiba Mais Geral Soldado morre atropelado por caminhão na Orla Aeroporto

Ramona Aparecida Souza Costa dos Santos, 54 anos, morreu nesta quarta-feira (2), dias depois de ser atropelada na rua Paracatu, na Vila Silvia Regina – Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o acidente aconteceu na última quarta-feira (25), por volta das 19h. Ela estava atravessando a via quando o veículo Fox, conduzido por um homem de nome Hamilton de Miranda, teria colidido com a vítima.

Dona Ramona tece traumatismo craniano encefálico grave, foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada até hoje, quando veio a falecer.

A morte foi registrada pelo filho da vítima, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro, como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

