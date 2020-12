Mulher morre na hora após colidir com van na BR-158, em MS

Uma mulher, de 41 anos, morreu na noite desta sexta-feira (4), após colidir com uma van, na BR-158, em Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros a van, estava sendo ocupada por sete pessoas, eles seguiam para o município, quando o outro carro invadiu a pista contrária, colidindo de frente. Com o impacto, os dois veículos capotaram e a motorista, que estava sozinha dentro do veículo morreu no local.

A condutora da van e um outro passageiro tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o hospital rosa Auxiliadora, em Três Lagoas.

Os outros ocupantes tiveram apenas escoriações leves e foram resgatados conscientes e orientados pelos bombeiros. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

