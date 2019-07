Mulher perde controle do carro e invade reserva no Parque dos Poderes

Glauciane Campos Barbosa, 36 anos, perdeu o controle do veículo que conduzia na manhã desta quarta-feira (10), e o carro foi parar dentro da reserva da Academia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (Acadepol-MS), no Parque dos Poderes.

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, quando ela transitava pela rua Desembargador Leão Neto do Carmo, sentido avenida Hiroshima, quando, por motivos que serão apurados, perdeu o controle do veículo e invadiu a reserva.

A condutora foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, de acordo com a assessoria do hospital, aparentemente não houve nenhuma fratura, ela não reclama de dores, ficará em observação e pode ter alta à tarde.

A Polícia de Trânsito interditou uma faixa da via para apurar a causa do acidente.

