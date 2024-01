Mulher procura informações de motorista após bicicleta ser danificada em batida

Com problemas de locomoção, Alexsandra de Lima Coelho, uma das lideranças da Ocupação Homex, depende de sua bicicleta elétrica para se locomover, porém, após seu filho se acidentar utilizando a bicicleta, ela agora procura o proprietário do veículo para auxílio nos reparos.

Conforme informado por Alexsandra ao JD1, ela sofre com problemas graves em sua coluna, o que dificulta sua locomoção. Porém, com a bicicleta servindo de “pernas”, Alexsandra utiliza do veículo motorizado para se locomover pela região.

O acidente em questão ocorreu quando seu filho, de 18 anos, pegou a bicicleta emprestada para poder ir visitar a filha, neta de Alexsandra. Segundo ela, essa é a única situação em que ela empresta o que se tornou seu único meio de locomoção.

“Eu deixo ele usar a bicicleta só para ver a minha neta, por que eu uso a bicicleta para ir no mercado, no posto de saúde, eu uso ela para tudo, eu preciso da bicicleta. Eu sou uma das lideranças aqui da [Ocupação da] Homex e estou a pé, por que dependo da bicicleta para tudo”, informou.

Relatando o acidente, ela conta que seu filho se chocou contra o veículo ao acreditar que, por estar na preferencial, o motorista do carro, modelo Gol G5, não daria entrada na via. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Aaraquara com a Avenida dos Cafezais.

O jovem se chocou com força contra o veículo e chegou a ser arremessado da bicicleta, porém, não teve ferimentos graves. Apesar disso, ele ficou bastante atordoado e em choque após a batida, chegando até mesmo a esquecer de pegar o contato do motorista.

Foi somente após deixar o local do acidente e se acalmar que ele deu falta do contato.

Agora com a bicicleta danificada, Alexsandra procura por informações sobre o motorista para solicitar auxílio no conserto da bicicleta, que deixou de funcionar após o acidente.

Segundo ela, o veículo tem placa com início “NRC3”, e o motorista seria um homem branco e tatuado. “Ela é minhas pernas para eu poder me locomover”, detalhou Alexsandra sobre a importância da bicicleta.

Caso tenha qualquer informação sobre o motorista, pode-se entrar em contato com Alexsandra através do número (67) 9158-2819 no WhatsApp .

