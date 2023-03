Mulher que morreu atropelada estava indo se despedir da mÃ£e na Santa Casa

Evanir Carvalho de Souza, de 59 anos, que morreu atropelada na Rua Rui Barbosa estava a caminho da Santa Casa para visitar a mãe, Leonilda Rodrigues de Oliveira, de 82 anos, que estava internada com problemas renais. A idosa morreu horas depois da filha. As duas foram veladas e enterradas juntas.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, Evanir era dedicada aos pais e teria ainda deixado o serviço para cuidar deles. Ontem, ela havia saído do médico quando recebeu uma ligação do hospital pedindo para comparecer na unidade.

Talvez um pouco desnorteada, Evanir acabou atravessando fora da faixa e foi atingida pelo Renault Captur, que estava na faixa exclusiva para ônibus e em alta velocidade, de acordo com testemunhas que presenciaram o acidente.

A mãe da vítima faleceu cerca de 7 horas depois da filha. Parentes contaram a reportagem que a idosa já estava em estado terminal e possivelmente Evanir estava indo se despedir da mãe, mas não conseguiu chegar para dizer o último 'adeus'.

No local do acidente, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado e fazer cerca de 40 minutos de reanimação, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A motorista do carro, de 49 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro por orientação de seu advogado e foi levada pela Polícia Militar, sendo presa em flagrante por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Fiança – Ainda ontem, ela foi liberada para responder o processo em liberdade após pagar uma fiança de R$ 7 mil. O alvará de soltura foi assinado pelo delegado Willian Rodrigues da Depac Centro.

