Mulher sofre lesões graves ao ser pisoteada por búfalos

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Uma ribeirinha de 57 anos que teve o nome preservado, foi resgatada pela Marinha na tarde de quinta-feira (5), após ser pisoteada por búfalos, na região do Taquarí, em Corumbá.

Moradora diz que saiu para pegar lenha com o marido no campo, quando foram atacados por vários búfalos. Vítima foi pisoteada por um dos animais e apresenta marcas de fratura nas costelas, cabeça, lesão no tórax, corte na virilha esquerda, fratura no tornozelo esquerdo e vários hematomas pelo corpo.

A Marinha foi acionada até o local para prestar os primeiros socorros. Ribeirinha foi levada para região urbana de Corumbá em um Helicóptero e depois foi removida ao pronto-socorro municipal pela guarnição do Corpo de Bombeiros Militar.

O resgate feita à moradora da região ribeirinha de Corumbá, é chamado de Evacuação Aero Médica (EVAM), e está disposição da população que necessita de socorro e mora em localidades muito distantes. O pedido de socorro é feito ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, que imediatamente aciona a Marinha.

Deixe seu Comentário

Leia Também