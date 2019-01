Mulher troca graviola por doações para criança com paralisia cerebral

Alice, de dois anos e três meses foi trazida pela sua mãe Rutléia Valezuela, de Dourados, para fazer um tratamento no Cotolengo, pois sofreu um acidente e ficou com uma paralisia cerebral grave. A mãe viu os recursos acabando, mas uma amiga viu a situação e para ajudar, começou a trocar graviola por fraldas.

A criança se alimenta por uma sonda na barriga, Rutléia está esperando a instituição voltar do recesso para levar a filha para começar o tratamento e isso ocorrerá no dia 4 de fevereiro, ela que veio somente com a filha em busca de um tratamento adequado, viu a situação apertar, pois a Alice toma 25 latas de leite por mês, e usa várias fraldas todos os dias.

Vendo está situação a dona de casa Betinha Quadros Martins, viu a situação da família e trabalhou dois dias para conseguir comprar fralda para a criança, mas voltou decepcionada e chorando para casa, pois não recebeu o que foi combinado. Mas com muita fé, Betinha não se deixou abalar, e foi fez uma publicação no Facebook, onde ela troca fraldas XG por graviolas.

A publicação já tem mais de 200 compartilhamentos e vários comentários, Betinha disse que em dois dias várias pessoas ajudaram a pequena Alice com fraldas, leites e até uma cesta básica foi entregue para a família.

Betinha disse que "as graviolas estão maduras" e quem quiser ajudar a pequena Alice, pode ir até a ruaJerônimo de Carvalho, nº 979, no bairro Mata do Jacinto ou entrar em contato através do número (67) 99677-0333, que toda ajuda será bem vinda.

Deixe seu Comentário

Leia Também