"Mulheres faturam": Shakira lança moletom com frase de música sobre traição

Ainda lucrando com a traição do ex-marido, Gerard Piqué, a cantora Shakira usou as redes sociais nesta sexta-feira (17) para lançar mais um produto, derivado de sua música 'BZRP Music Sessions #53' sobre o relacionamento.

Nos Stories do Instagram, ela apareceu usando um moletom com a frase “As mulheres já não choram, elas faturam”.

Ainda no Instagram, ela postou o link disponibilizando a peça para venda em edição limitada por US$ 60 (60 dólares, cerca de R$ 310 reais). O desenho foi feito pela sobrinha de Shakira, Isabella Mebarak.

Shakira se divorciou de Piqué em 2022 após a traição do ex-marido. Os dois são pais de Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8 anos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também