Mulheres reagem e espancam assediador em ônibus

Suspeito de assediar sexualmente mulheres dentro de um ônibus, um homem foi agredido com socos e chutes pelas passageiras e depois foi levado arrastado até um batalhão da Polícia Militar próximo. Caso aconteceu na Cidade Dutra, na Zona Sul de São Paulo.

O fato ocorreu no sábado passado e foi registrado por câmera interna do coletivo. No áudio é possível ouvir uma das passageiras dizendo para o suspeito “respeita as minas” e pedindo para o motorista parar o veículo, para o homem descer. Na sequência, outra passageira afirma: “um monte de gente aqui e ele com o zíper aberto. Não chora, não”.

Ele geme e chora diante das agressões e alguns passageiros pedem para elas terem calma e pararem com as agressões. “É ser humano, mas é pilantra. E se estupra uma filha sua? Vai defender um pilantra desse? A gente é mulher, a gente passa por isso todo dia. Eu tenho uma filha de 15 anos. Isso é safadeza”, rebate uma das passageiras.

No vídeo ainda é possível ver as duas passageiras e outra mulher com o homem na frente do 27º Batalhão da Polícia Militar, que fica no Parque América. Elas ainda agridem com mais chutes o suspeito e o arrastam pelo casaco, até a unidade policial.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que as três mulheres compareceram ao batalhão alegando que o homem teria apresentado comportamentos inadequados dentro de um coletivo.

Assista às imagens divulgadas pelo UOL:

