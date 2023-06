Homem Aranha, Pantera Negra e Super Mario "saem no braço" em Teresópolis; veja

Da Redação, com informações do g1

Uma briga generalizada entre os funcionários de dois trenzinhos, fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mário, acabou viralizando nas redes sociais. O caso aconteceu na tarde de domingo (4) na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, durante a Feirinha do Alto.

No vídeo é possível ver o momento em que um dos funcionários do trenzinho, fantasiado de Homem-Aranha, chega até o outro vestido de Pantera Negra e começa a trocar socos com ele.

É neste momento que outro homem, vestido de Super Mário, se aproxima para tentar separar a briga, porém, acaba entrando na confusão e começa a trocar socos com o Homem-Aranha.

Vários outros “personagens” tentam apartar a brigar, como um Super-Choque, uma Wandinha da Família Adams e até mesmo um Capitão América, porém, com pouco sucesso.

Os envolvidos na briga foram conduzidos até a delegacia.

Veja o momento da confusão:

