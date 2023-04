Munhoz e Mariano abrem a 27ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju

Uma das festividades mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, a 27ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju começa nesta sexta-feira (28) e terá quatro dias de shows, atividades culturais e gastronomia regional. Com apoio do Governo do Estado, a dupla Munhoz e Mariano abre a festa hoje, com show gratuito.

A festa é realizada no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza. No sábado (29) haverá almoço e a noite show da dupla Gian e Giovani. No domingo (30) o show é de Yasmin Santos. O evento será encerrado com almoço na segunda-feira (1°).

Há grande expectativa de público para os quatro dias da festa, já que em anos anteriores mais de 25 mil pessoas frequentaram o local. A organização ainda espera vender 20 toneladas de linguiça.

Com características únicas, a linguiça de Maracaju deu origem a tradicional Festa da Linguiça que há 26 anos movimenta a economia não só do município, mas de todo Estado. Outro marco, foi no ano de 1997, quando entrou para edição anual do livro do Guinness Book, como a maior linguiça do mundo feita de uma tripa única do boi, com 31 metros.

O preparo é 100% sul-mato-grossense, criado por famílias que vieram do triângulo mineiro no intuito de conservar os cortes nobres, deixando os demais para o preparo do charque.

A 27º da Linguiça de Maracaju é organizada pelo Rotary Club de Maracaju, Casa da Amizade com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de MS, e Prefeitura de Maracaju, além de parceiros da iniciativa privada.

Toda a renda do festival é distribuída para as entidades socioassistenciais do município.

