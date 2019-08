Município do MS ficará sem água na sexta-feira

Sarah Chaves, com informações do JP News

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), informa que haverá interrupção do fornecimento de água em Aquidauana na próxima sexta-feira (23). A interrupção está prevista para às 07h às 12h em toda cidade.

Segundo informações, a interrupção será em razão de manutenção preventiva do sistema central de troca do registro do macromedidor na rede de Distribuição. A distribuidora informa ainda que será feito todo o possível para minimizar o tempo deste serviço.

É importante que a população evite o desperdício de água. Dúvidas e demais informações pelo telefone do SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 67 6010.

Deixe seu Comentário

Leia Também