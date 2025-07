Murilo Huff obtém guarda unilateral do filho com Marília Mendonça

Murilo Huff conquistou a guarda unilateral de Léo, filho dele com a cantora Marília Mendonça, após decisão da Justiça divulgada nesta quinta-feira (3).

A determinação retira a criança dos cuidados de Dona Ruth, mãe da artista, com base em indícios de negligência parental.

De acordo com informações publicadas pelo portal LeoDias, que teve acesso à sentença, o juiz fundamentou a decisão em uma série de mensagens e áudios trocados entre Dona Ruth e as babás do menino.

O conteúdo das conversas indicaria omissão de informações importantes sobre a saúde de Léo ao pai.

A criança é diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, condição que exige monitoramento constante, administração diária de insulina e controle rigoroso da alimentação.

Ainda segundo o processo, Dona Ruth teria escondido de Murilo medicamentos, laudos médicos e sintomas apresentados por Léo.

Entre as mensagens apresentadas como prova estão frases como: “Não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico”, “Esconde o remédio” e “O Murilo quer se meter onde não sabe”.

Para o juiz, tais condutas evidenciam “quebra do dever de cooperação parental, violação do dever de transparência e clara afronta à função protetiva da guarda compartilhada”.

