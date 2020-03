Muro danificado da escola José Dorilêo Pina será reconstruído

Saiba Mais Educação Escola cívico militar terá primeira aula nesta segunda-feira na capital

O muro da Escola Municipal José Dorilêo Pina, no bairro Jardim Monumento, será reconstruído, onde está com a lateral danificada e com risco de queda, localizado próximo à quadra de esportes do local na rua Paiguás.

A Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep) começará os trabalhos de reparo de cerca de 20 metros do muro assim que os materiais forem liberados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De acordo com a assessoria da Semed, o muro já foi isolado, foi colocado uma estrutura para evitar que ele caía, e a Secretaria de Obras já foi informada, para tomar precauções com relação a reforma e iniciar os reparos.

Ao JD1 Notícias o secretário de obras da prefeitura, Rudi Fiorezi, informou que a demolição já foi iniciada na última quinta-feira (27). “Colocamos um tapume e vamos refazer novamente o trecho que tem cerca de 20 metros. Deve ficar pronto dentro de 20 dias, depois que começarmos a obra”, falou o secretário.

Fiorezi ainda frisou que as equipes de obras aguardam a Semed enviar o material para a reconstrução do muro. “Já cobramos isso hoje deles e esperamos uma resposta”, finalizou o secretário de obras.

Saiba Mais Educação Escola cívico militar terá primeira aula nesta segunda-feira na capital

Deixe seu Comentário

Leia Também