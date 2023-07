Museu de Arqueologia tem agenda para entreter as crianças nas férias

O Museu de Arqueologia da UFMS (MuArq) prepara entre os dias 24 e 28 de julho, das 14h às 16h, atividades lúdicas e divertidas para as crianças de 6 a 10 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

“Nestas férias, as crianças terão a oportunidade de vivenciar e explorar de forma lúdica os nossos espaços. Teremos jogos de memória, trilha arqueológica e pinturas com os temas da arqueologia do Mato Grosso do Sul”, afirma a responsável técnica do MuArq, Laura Roseli Pael Duarte.

Ela ainda destaca que as atividades serão oferecidas de maneira descontraída para atrair a atenção do público infantil. “Nossa intenção é criar um ambiente de interação entre as crianças e em uma tarde divertida no Museu”.

As inscrições são limitadas e gratuitas e devem ser realizadas hoje (21) pelo telefone (67) 3321-5751, em horário comercial.

O MuArq está localizado no 1° andar do Memorial da Cultura e Cidadania Apolônio de Carvalho, na avenida Fernando Corrêa da Costa, número 559.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também