Museu de Arte Contemporânea terá reforma tecnológica na Capital

Nesta sexta-feira (26), a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura do estado, apresentou na sede do MARCO (Museu de Arte Contemporânea), em Campo Grande, detalhes do projeto de reforma e revitalização completa do local.

A reforma, que terá dois anos de duração, contará com um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões. Uma das novidades é a criação de uma sala imersiva e uma cafeteria aos visitantes.

“Nós precisamos dar vida ao museu, trazer um café, uma loja, fazer com que as pessoas participem e trazer a população para dentro do museu. Nós não poderíamos fazer apenas uma pequena reforma, porque é a tendência mundial a questão das exposições imersivas, ela vem com um novo cenário todo em torno do museu”, afirmou o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes.

A obra do MARCO é de 2002, e por isso há necessidade de adaptação do museu às necessidades atuais.

"O museu não pode ser estático mais, não pode ficar preso, nós temos que trazer inovações, experiências de fora, para fazer uma movimentação aqui a gente precisa de muita adequação. Nós precisamos ter uma grande intervenção na área de acessibilidade para que consigamos receber a todos aqui e vamos reformar o auditório”, explicou o gerente de projetos civis da Agesul, Adanilto Faustino Junior.

Mesmo com a reforma em andamento, o museu não ficará inoperante. Algumas atividades continuarão em operação, como as oficinas na área de artes visuais, o CineMARCO e o CirculaMARCO, que terão ações na capital e no interior.

“O período que o museu ficou fechado, que foi agora em Em 2023o museu ficou fechado para visitação, porém as oficinas presenciais e online, o CineMarco, o Museu vai à Escola, ocorreram normalmente e vão ter continuidade no período da reforma. "Nós estamos procurando um ambiente, um prédio, que seja adequado para receber a equipe do MARCO com seu acervo durante o período das obras”, disse a gestora do MARCO, Vera Lúcia Bento.

O projeto de modernização do prédio também contará com biblioteca revitalizada, salas de exposições imersivas e intervenções na área de acessibilidade.

