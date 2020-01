Museu Imagem e Som exibirá filmes em especial de férias

Saiba Mais Cultura Museu Imagem e Som realiza Mostra Arvore-ser com filmes nacionais

O Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, apresenta o CineMis, especial de férias, de 27 a 31 de janeiro. Serão 8 filmes com classificação livre, com entrada gratuita, as exibições acontecerão das 14h às 16h30, no auditório do MIS.

Serão exibidos filmes regionais, nacionais e internacionais. No dia 27, serão apresentados os filmes O Menino que Engoliu o Sol, Cordilheira de Amora II, Fujona – Em Busca da Liberdade e As Invenções de Akins. No dia 28 estará em cartaz o filme O Menino e o Mundo.

No dia 29 será exibido Viva – A Vida é uma Festa, no dia 30 é a vez do filme A Loja Mágica de Brinquedos e no dia 31, será apresentado Os Goonies. Para mais informações sobre as sinopses, confira aqui .

Saiba Mais Cultura Museu Imagem e Som realiza Mostra Arvore-ser com filmes nacionais

Deixe seu Comentário

Leia Também