Músico americano, da banda The Lemonheads, faz show na Capital em dezembro

É rock, bebê! Para quem gosta de um bom som, não vai querer perder o show do músico americano Evan Dando em Campo Grande. O artista que fez parte da banda The Lemonheads vem a Capital no dia 14 de dezembro na Estação Cultural Teatro do Mundo.

O músico se mudou para São Paulo recentemente onde está gravando o primeiro disco de músicas inéditas da banda desde 2006.

Ele, que vai passar alguns dias em Bonito, decidiu de “última hora” agendar um show no Teatro do Mundo, em Campo Grande. O show acontece no próximo dia 14, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp: (67) 99696-9774.

