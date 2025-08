Mutirão da Energisa oferece descontos e parcelamento para contas atrasadas

De 4 a 8 de agosto, clientes selecionados da Energisa com contas em atraso poderão negociar suas dívidas com descontos de até 100% em juros e multas, parcelamento em até 60 vezes e abatimento no valor principal.

A ação, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ocorrerá no Nupemec, das 8h às 11h, mediante agendamento.

Clientes não selecionados podem conferir condições especiais nos canais digitais da Energisa: site, WhatsApp (67) 99980-0698 e aplicativo Energisa On.

Segundo Jonas Ortiz, coordenador comercial da Energisa MS, a parceria visa facilitar a regularização com um atendimento humanizado. "A Energisa é sensível à situação dos clientes que enfrentam dificuldades financeiras, e nosso papel é oferecer caminhos viáveis para que eles consigam regularizar seus débitos e evitar ações, como por exemplo a suspensão de fornecimento de energia. Essa parceria com o TJMS permite um atendimento mais próximo e humanizado, com condições que realmente fazem a diferença", afirma.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também