Mutirão de conciliação 'Nome Limpo' começa dia 20 de novembro

O Tribunal de Justiça de MS realizará a 3ª edição do mutirão de conciliação Nome Limpo visando facilitar a regularização de débitos pré-processuais cíveis junto a empresas conveniadas participantes.

O mutirão será realizado por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2023, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Naviraí.

As audiências serão conduzidas por conciliadores inscritos no cadastro estadual de conciliadores do Nupemec e agendadas com intervalo de uma hora entre elas.

A Associação Comercial responsabilizou-se por comunicar pessoalmente as partes envolvidas, designando data e hora da audiência, além de fornecer o link de acesso à sala de videoconferência.

Para auxiliar os consumidores que não possuam meios tecnológicos próprios, a ACICG disponibilizará uma equipe de funcionários em suas dependências para a participação na conciliação virtual. Importante ressaltar que os consumidores também poderão participar das sessões de conciliação remotamente, sem a necessidade de comparecer à Associação Comercial local.

Os acordos celebrados durante o mutirão serão homologados pelo juiz Cezar Luiz Miozzo, coordenador-geral dos mutirões, em relação aos acordos celebrados no Cejusc da ACICG. Os acordos celebrados nas Associações Comerciais dos demais municípios serão homologados pelo juiz coordenador do CEJUSC da respectiva comarca.

As empresas interessadas em aderir ao mutirão devem entrar em contato com a ACICG pelo telefone (67) 3312-5047 ou pelo WhatsApp (67) 99252-8332.

