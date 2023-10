Mutirão do exame prático: Detran abre 1,5 mil vagas para provas na Capital

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abre na próxima sexta-feira (27) o agendamento para o segundo mutirão do exame prático que será realizado nos dias 30, 31 e 1° de novembro em Campo Grande. Ao todo serão disponibilizadas 1.520 vagas para exame prático, sendo, 1.150 para categoria B, 300 para A, 10 para C, 30 para D e 30 na categoria E.

O objetivo da força tarefa é para oportunizar que os alunos com processos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) iniciados entre 2019 e 2022, possam fazer o exame prático antes de expirar o prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) de 31 de dezembro de 2023.

No primeiro mutirão, realizado nos dias 9 e 10 de outubro, foram abertas 865 vagas, sendo 400 no primeiro dia, e 465 no segundo dia. Foram preenchidas 90% das vagas.

Outra medida adotada pelo Detran-MS para suprir a demanda represada da pandemia, é a realização de exames práticos também aos sábados. Desde junho, o Detran tem disponibilizado uma média de 200 vagas para os CFCs (Centros de Formação de Condutores).

No último sábado (21), por exemplo, foram disponibilizadas 200 vagas de agendamento, e ampliado em mais 40 os exames na categoria “B”, totalizando 240. Para o próximo sábado, (28), a previsão é de liberar mais 240 vagas para exames na categoria B. Nesse caso, os agendamentos serão liberados nesta quarta-feira (25).

Deixe seu Comentário

Leia Também