Negociações do Mutirão Serasa Limpa Nome podem ser feita nas agências dos Correios

A Serasa e mais de 50 bancos se unem para reduzir o número de endividamento do país diante do aumento da inadimplência no Brasil, que atinge 77 milhões de brasileiros negativados.

A ação entre Serasa e bancos disponibiliza 400 milhões de ofertas para negociação até 30 de junho. Há 35 milhões de consumidores, neste momento, com dívidas em bancos, de acordo com o cadastro da Serasa – sendo que 11 milhões deles têm contas atrasadas somente com as instituições financeiras. Ao todo, são mais de 65 milhões de dívidas relacionadas somente aos bancos.

O Mapa de Inadimplência mais recente mostra que o segmento de bancos e cartões de crédito é responsável por 27,8% do total das dívidas que geraram negativação no país em maio. As contas básicas de luz, água e gás, que vêm em segundo lugar, respondem por 20,3% da inadimplência, seguido pelas financeiras, empresas que concedem crédito, mas não são bancos, com 19,3%.



De acordo com o levantamento, 46% dos entrevistados revelam que já tentaram negociar diretamente com o banco, mas não conseguiram. “Estamos em mais esta ação conjunta com o Serasa, ampliando o acesso ao serviço com o atendimento presencial nas milhares de agências dos Correios em todo o país. Assim, trazemos mais resolutividade e conveniência ao contribuinte que queira aproveitar as negociações oferecidas pelas instituições bancárias”, comentou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.





Canais oficiais:

Site:http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, mediante a uma taxa de R$ 4,60 por dívida negociada e R$ 3,30 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos). Endereços e horários de funcionamento das agências: clique aqui.



