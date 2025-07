Na Capital, João Gomes se rende as carnes de jacaré e avestruz do Varal Pantaneiro

Após reunir um recorde de público do MS ao Vivo no Parque dos Poderes embalando 50 mil pessoas com suas músicas, João Gomes recebeu em seu camarim o chef assador Henrique Soares, responsável pelo já famoso Varal Pantaneiro.

O cantor pernambucano teve a oportunidade de provar experimentou carnes exóticas de jacaré e avestruz do chef assador sul-mato-grossense, entre as iguarias servidas no menu. “Respeita, viu!”, elogiou João Gomes, espantado com o sabor e a técnica.

O Varal Pantaneiro é um método de defumação inspirado no fogo de chão, onde são preparadas carnes como costela, jacaré, peixe e avestruz, dispostas em uma estrutura elevada desenvolvida pelo próprio chef Henrique Soares, conhecido por valorizar as proteínas típicas do estado em seus eventos.

Acompanhamentos como mandioca, arroz carreteiro e farofa completam a experiência regional. A presença do chef é garantida nos próximos shows do projeto MS Ao Vivo e no tradicional Festival de Inverno de Bonito.

