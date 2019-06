Na Capital, Luíza Brunet será empossada Embaixadora do "Mãos EmPENHAdas"

A empresária e modelo Luíza Brunet estará em Campo Grande na próxima segunda-feira (24), onde será empossada como Embaixadora do Programa Mãos EmPENHAdas contra a Violência, pelo presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Des. Paschoal Carmello Leandro. O evento será realizado no TJMS às 9h.

Em seguida à posse, Luíza Brunet fará um pronunciamento à imprensa. A empresária visitou a Casa da Mulher Brasileira (CMB) em Campo Grande em maio deste ano. Em coletiva de imprensa, ela falou sobre sua vida como ativista e destacou o trabalho realizado no local.

“Depois que você é vítima de violência, sua realidade é outra, quando você vivência na pele o que uma mulher passa, você acaba tendo propriedade para falar sobre. Me colocar no lugar das mulheres que sofrem tem um poder enorme. A gente espera que o trabalho realizado na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, seja exemplo para outros estados do Brasil”, disse Luíza, que é madrinha da Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio.

No início deste mês, a modelo participou de uma caminhada, no Parque dos Poderes, que fez parte das ações da campanha Estadual de Combate ao Feminicídio, realizada entre os dias 1º e 7 de junho.

