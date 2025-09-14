Na CPMI do INSS, Beto e Tereza defendem punições, ressarcimento e mudanças legais

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, instalada em agosto de 2025 no Congresso Nacional, caminha para se tornar uma das mais importantes frentes de investigação sobre fraudes cometidas contra aposentados e pensionistas no Brasil. Composto por 15 senadores e 15 deputados federais, o colegiado tem como objetivo apurar um esquema bilionário de descontos irregulares em benefícios previdenciários, que durante anos prejudicaram, principalmente, idosos, trabalhadores rurais e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em meio às investigações, dois parlamentares de Mato Grosso do Sul vêm se destacando por sua atuação na comissão, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) e a senadora Tereza Cristina (PP), que falaram com exclusividade ao JD1. Ambos são titulares da CPMI, atuantes ao denunciar os responsáveis, cobrar a responsabilização de agentes públicos e apresentar propostas legislativas para estancar o ciclo de fraudes que já provocaram um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões aos cofres públicos e aos bolsos dos aposentados.

A CPMI, que tem previsão inicial de funcionamento até março de 2026, poderá ter seu prazo prorrogado por mais 180 dias. A expectativa dos parlamentares é que o relatório final da comissão apresente propostas de mudanças legais e sugestões de responsabilização civil, penal e administrativa dos envolvidos.

O deputado federal Beto Pereira, que desde o início tem defendido uma atuação propositiva da CPMI, insiste que o foco do colegiado deve ir além das investigações. Para ele, o combate às fraudes só será efetivo se houver mudanças estruturais na legislação. “Estamos avançando com o fim dos descontos associativos que descontavam direto da folha. O primeiro passo foi dado com a aprovação do texto-base do Projeto de Lei 1546/24. O INSS não deve atuar como intermediário em relações privadas entre beneficiários e sindicatos”, afirmou o deputado.

Em resposta à reportagem, Beto defende que o trabalho da CPMI se concentre em três pilares: a proibição legal de descontos diretos na folha de pagamento, a responsabilização criminal e civil dos envolvidos e o ressarcimento dos valores desviados. Ele alerta que, sem a devida responsabilização, o governo pode “acabar cobrindo os prejuízos com recursos públicos”, o que, em sua visão, é inadmissível. “Não podemos arcar novamente com essa conta, especialmente com o ressarcimento acelerado do governo sem a devida responsabilização”, disse.

Ainda nesta semana, a CPMI aprovou 399 requerimentos, marcando uma nova fase nas investigações. Governistas e oposicionistas chegaram a um acordo para priorizar quebras de sigilos bancário e fiscal de pessoas e empresas ligadas a associações de aposentados, sindicatos e entidades acusadas de participação no esquema.

Beto também teve papel direto na convocação de nomes centrais no escândalo, como o “Careca do INSS” e o empresário Maurício Camisotti, ambos presos preventivamente na sexta-feira (12), sendo que a CPMI já havia aprovado os pedidos de prisão e quebra de sigilo dos suspeitos. “A Polícia Federal prendeu os dois. A CPMI aprovou as quebras de sigilo e os pedidos de prisão. Saíram diversas reportagens identificando essas duas figuras como facilitadores entre o INSS e empresas fraudulentas. Tenho buscado a máxima imparcialidade, pedindo que todos os envolvidos sejam ouvidos, desde ex-ministros da Previdência a presidentes de associações e sindicatos”, pontuou Beto Pereira.

Além das quebras de sigilo, a comissão aprovou pedidos de relatórios de inteligência financeira (RIFs) ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e requereu documentos de órgãos como Receita Federal, TCU (Tribunal de Contas da União), CGU (Controladoria-Geral da União), da Câmara dos Deputados e Palácio do Planalto.



Ao lembrar que órgãos como PGE (Procuradoria-Geral do Estado), Procon, MPF (Ministério Público Federal e DPU (Defensoria Pública da União) já haviam alertado sobre as irregularidades, Beto criticou a inércia do governo anterior. “Causa-me estranheza o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, afirmar que não sabia. Não podemos nos deixar enganar pela narrativa de que o governo acabou com o esquema. A verdade é que só tomaram providências depois que as denúncias vieram à tona”, disparou.

Em Mato Grosso do Sul, onde os Procons registraram 4 mil denúncias de descontos indevidos apenas em 2024, o deputado trabalha para transformar as denúncias locais em provas concretas na CPMI. Ele pretende levar à comissão a procuradora estadual Carla Cardoso Nunes da Cunha, que apresentou um dossiê revelando fraudes ligadas a 121 associações com sede em estados como Ceará, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

“Esse número é dez vezes maior do que as 12 empresas que estão sendo investigadas pela PF. Estamos apenas observando a ponta do iceberg”, alertou.

Representação no Senado

Por sua vez a senadora Tereza Cristina, destacou que o que se instalou no INSS foi “uma quadrilha”. Ex-ministra e parlamentar por Mato Grosso do Sul, ela vem se mostrando combativa nas sessões da CPMI. Para ela, o escândalo dos descontos irregulares não é apenas uma questão de má gestão ou falha de fiscalização, mas sim de conivência e omissão dolosa de autoridades públicas.

“O que o depoimento da auditora da CGU, Eliane Viegas Mota, confirmou na CPMI do INSS é que ela teve, em 2024 e 2025, uma dezena de reuniões com a diretoria do INSS, inclusive seu então presidente, Alexandre Stefanutto, e que eles nada fizeram efetivamente para interromper o sistema de descontos indevidos, que já se configurava como um esquema de desvio bilionário, feito diretamente pelo INSS no contracheque de aposentados e pensionistas, sobretudo os mais humildes, os trabalhadores rurais. Nós perguntamos isso diretamente para a auditora, ela não respondeu, só disse que, diante da falta de ações do INSS, a CGU encaminhou o caso para a Polícia Federal. O que estamos constatando na CPMI é que instalou-se no INSS uma quadrilha, um grupo criminoso que lucrava e se enriquecia ilicitamente ao manter esses descontos indevidos”.

O mesmo esquema foi o que a Polícia Federal já identificou nos inquéritos. “E por isso a CPMI solicitou a prisão preventiva dos já investigados pela PF. Agora, temos de investigar até onde vão essas responsabilidades, acessar as provas desses crimes e punir todos que estiveram envolvidos nisso”, pontuou Tereza Cristina.

A senadora também chama atenção para o perfil das principais vítimas: trabalhadores rurais, idosos, pessoas analfabetas ou com deficiência, que não tinham como acompanhar os próprios extratos e eram surpreendidos com descontos indevidos ou empréstimos consignados nunca contratados.

“A crueldade desse esquema está em penalizar os mais pobres, os mais humildes, moradores de áreas remotas. Muitas vítimas eram pessoas com deficiência, como crianças com paralisia ou idosos com doenças degenerativas. É repugnante.”

Tereza Cristina defende que a legislação seja endurecida, especialmente no que diz respeito aos descontos em folha e à contratação de empréstimos consignados. Ela vê com bons olhos a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto que proíbe qualquer desconto direto a entidades, mesmo com autorização.

“Que isso seja feito por boleto bancário, emitido por associação idônea, e enviado ao beneficiário que concordar. O INSS não tem de entrar nessa relação. O Senado também precisa votar esse projeto. É urgente aprovar a exigência de assinatura e biometria para autorizar empréstimos”, afirmou.

Questionada pela reportagem sobre o que será feito para garantir que as associações legítimas não sejam prejudicadas por aquelas que como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) que aparecem como envolvidas na fraude, a senadora garantiu que os diretores dessas entidades serão ouvidos, que inclusive os requerimentos já foram apresentados.

Apesar de reconhecer o papel histórico dessas instituições, Tereza não poupa críticas às lideranças que permitiram os desvios. “É muito triste ver instituições como a Contag, criada para defender os agricultores, envolvida nesse escândalo. No caso da Conafer, os desvios ocorreram em nome de agricultores familiares de baixa renda. Precisamos investigar, sem generalizar, mas punindo quem usou a estrutura das entidades para praticar fraudes”.



O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e o relator, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), já indicaram que o relatório final poderá propor indiciamentos, reformas legislativas e medidas administrativas para reestruturar o sistema de controle de benefícios do INSS. Tanto Beto quanto Tereza afirmam que o relatório não poderá ser apenas simbólico: ele deverá gerar impacto direto na vida dos aposentados.

“O povo espera uma resposta. Já temos prisões, mas isso é só o começo. Precisamos garantir que esse esquema não volte nunca mais”, reforçou Beto Pereira.

“Vamos até o fim. Vamos identificar quem se beneficiou, acessar provas, punir culpados e proteger quem nunca teve voz: os aposentados e os mais pobres”, concluiu Tereza Cristina.

Semana crucial



O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, prestará depoimento à CPMI do INSS na próxima segunda-feira (15), às 16h, mesmo após ter sido preso pela Polícia Federal. A prisão ocorreu durante a Operação Cambota, autorizada pelo ministro André Mendonça, que investiga o esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou que solicitará ao STF a liberação de Antunes para que ele preste esclarecimentos sobre como atuava no esquema e possíveis ligações com servidores e políticos.

A convocação de Antunes foi uma das mais requisitadas pelos parlamentares, com 14 requerimentos apresentados. O depoimento será interativo e a população poderá participar com perguntas e comentários por meio do Portal e-Cidadania ou da Ouvidoria do Senado.

