Na maior crise da história, tarifa de energia sobe; no MS reajuste chegará em julho

O reajuste de 6,9% na conta de energia, aprovado na terça-feira (7) pela Agência Nacional de Energia Eletrica (Aneel), será aplicado para os consumidores da Energisa em Mato Grosso do Sul a partir do dia 1º de julho de 2020.

O adiamento foi um pedido da concessionária à Aneel, para amenizar o impacto financeiro aos consumidores durante a pandemia do novo coronavírus e os valores que não forem arrecadados nesse período serão cobrados parcelados em 2021.

Nas casas, unidades de baixa tensão, a elevação será de 6,89%, já nas unidades consideradas alta e média tensãoas como indústrias a elevação chega a 6,93%.

O reajuste tarifário é um processo regulado pela Aneel, previsto no contrato de concessão da empresa. E é composto por encargos setoriais, transporte, compra de energia e distribuição

Entre as regras estabelecidas nos contratos estão a metodologia de cálculo, o valor da tarifa que poderá ser reajustado anualmente e outras medidas. A tarifa final do chega a ter 36% de encargos e impostos.

A Energisa representa 27% da composição da tarifa, atendendo a mais de 1 milhão de consumidores em todo o estado.

Outros Estados

As concessionárias CPFL Paulista e Energisa Mato Grosso também terão o reajuste nas contas de energia daqui 90 dias. O diferimento foi solicitado pelas próprias concessionárias. As empresas continuarão cobrando as atuais tarifas até 30 de junho de 2020.

