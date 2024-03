Norte Sul Plaza tem programaÃ§Ã£o com ofertas e serviÃ§os especiais na Semana da Mulher

A programação da semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher no Norte Sul Plaza conta com a participação de lojas que oferecem descontos especiais e entretenimento. Nesta quinta-feira (7), a cantora Jacqueline Costa se apresenta pelo projeto Som do Sesc especial Dia da Mulher.

Confira a programação:

Quinta-feira (7)

O SENAC oferece das 19h às 21h30 apresentação das técnicas profissionais para as interessadas em “Skin care diário”, ”Preparação de pele ideal”, ”Pele resistente, selagem e os produtos necessários para uma auto Make”, “Tons de batons”, “Técnica de olho clássico para o dia a dia, correção de sobrancelhas” e “Toda a parte de acabamento na Make”.

A atividade não necessita de inscrição prévia e é gratuita. Espaço ficará montado entre a Anita Sports e Riachuelo.

As clientes que forem até a Inovar Cosméticos, das 14h às 18h, vão ganhar uma análise capilar. Na análise, é avaliado o teor de estresse a que os fios de cabelo foram submetidos e a necessidade específica de reposição de nutrientes essenciais à saúde e à estética, como aminoácidos, proteínas e lipídeos.

Sexta-feira (8)

As clientes poderão aproveitar o Lounge Dia da Mulher, um espaço criado na entrada da Praça de Alimentação. O espaço conta com um painel com as fotos das mulheres que fazem parte do Norte Sul Plaza.

A Slimeria estará com promoção exclusiva. Já as lojas Trifil e Usaflex estão com programação neste mesmo dia com café da tarde especial para as mulheres, à partir das 15h.

A Inovar Cosméticos preparou ofertas especiais para a Semana da Mulher. Toda a linha Wedo está com 50% de desconto.

Na Mix Cosméticos, ao comprar qualquer produto Vizzela, a cliente ganha um mimo especial. Se levar mais produtos, ainda ganha uma make express. Na compra de dois produtos da linha Dinnan Skin, ganha-se uma limpeza de pele.

O Boticário também está com ofertas especiais para o Floratta EDP Fleur D’Éclipse e Make B EDP Rosé. Nas compras a partir de R$ 150, a cliente ganha uma make express, um presente e concorre a uma unha em acrílico.

‌‌No Morena Mulher, tem descontos para quem quer mudar o visual e também cuidar dos cabelos. O

