Na Showtech, Riedel ressalta investimentos em tecnologia

O secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na última quarta-feira (22), em Maracaju, durante a abertura do Showtec.

Para Ridel, a feira foi uma grande oportunidade para difundir o setor agropecuário do Estado. Ele apontou que a administração estadual, em cinco anos, investiu mais de R$ 8,7 milhões em pesquisas de novas tecnologias para as culturas de milho e soja, aumentando a produção e oferecendo mais suporte para o produtor rural.

De acordo com os números do governo, Mato Grosso do Sul deve registrar, neste ano, mais uma produção recorde de soja. Projeções indicam que a safra 2019/2020 da oleaginosa deve superar os 10 milhões de toneladas.

“Conferimos as últimas novidades do setor na Showtec, uma das maiores feiras de difusão de tecnologia do campo que, além de fomentar novos negócios, difunde o setor agropecuário de Mato Grosso do Sul”, disse Riedel durante visita à feira.

Na Showtec, Azambuja se lembrou da seca ocorrida em 2019, que prejudicou o setor. “A estiagem do ano passado fez com que tivéssemos uma perda de mais de 1,2 milhão de toneladas na produção e afetou muito a produtividade. Mas este ano a expectativa é muito boa. Nós tivemos a expansão da área plantada, que chegou a 3,180 milhões de hectares em todas as regiões de Mato Grosso do Sul”, comemorou.

Para Reinaldo Azambuja, a atuação do poder público tem papel fundamental no desenvolvimento da agropecuária. Segundo ele, nos últimos cinco anos (2015/2019) foram investidos mais de R$ 8,7 milhões de recursos estaduais em atividades de inovação e tecnologia da Fundação MS, que realiza o Showtec. “Só em 2019 foram R$ 1,8 milhão para potencializar experimentos e novas tecnologias que dão segurança para a produção e aumento da produtividade”, disse.

Showtec

A feira tecnológica de Maracaju que já entrou para o calendário de eventos do agro no país e é referência, pois difunde tecnologias e fortalece o ambiente técnico científico. O evento, que terminou na sexta-feira (24), aproxima o produtor rural de soluções tecnológicas para o campo, visando o aumento da qualidade da produção. Este ano são 124 empresas que participaram do Showtec.

Deixe seu Comentário

Leia Também