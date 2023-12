"Nada fica impune": Pais de Ana Clara pedem justiça após morte da bebê em acidente

“Quem tava fora da lei vai arcar com a lei, que o juiz vai chamar, nada fica impune”. Esse é o sentimento de Carlos Miguel, pai de Ana Clara Conceição Costa, de 7 meses, morta em acidente de trânsito na tarde de quinta-feira (14), em Campo Grande.

Acontece nesta sexta-feira (15) o velório da pequena, e no local o sentimento ressoante entre todos os presentes é só um: Justiça por Ana Clara. “O pior aconteceu, mas ninguém é Deus para julgar ninguém, e é isso, nós pega na mão de Deus e vamos ver o que a justiça faz agora”, disse o pai da menina.

A mãe de Ana Clara, Ana Carolina da Conceição Costa, de 20 anos, comentou que não se lembra de nada do acidente, pois desmaiou com a força da batida. Esta seria a primeira vez que o casal andava com a menina na moto e estaria indo para um almoço na casa da mãe de Ana Carolina, segundo relatou à reportagem no velório da pequena.

“Eu não sei nem o que aconteceu, eu desmaiei na hora, eu vomitei, minha filha a mesma coisa, eu não sei o que aconteceu, só sei que meu esposo [condutor da moto] tava vindo, ele [motorista do carro] tava vindo, meu esposo freou, ele chegou e bateu o carro na gente. Eu não sei realmente o que aconteceu depois da batida, mas eu peço justiça, não aceito isso, minha filha morreu de graça e agora ele tá aí [solto]”, disse a mãe da pequena.

“Só cheguei na Santa Casa com o resultado que a minha filha tava morta”, completou.

Apesar dos pedidos de Justiça, a mãe disse que nada vai trazer a criança de volta para seus braços. “Trazer minha filha de volta ele não vai trazer, eu queria justiça dele, porque isso não é certo.”

Ela conta que após o acidente, foi informada por populares que o motorista do veículo teria tentado deixar o local do acidente, mas foi impedido. Supostamente, foi neste momento em que ele teria passado mal e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Familiares estão prestando seu último adeus à pequena Ana Clara no velório. Ela será enterrada no Cemitério Parque de Campo Grande.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também