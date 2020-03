Crise não afetará investimento bilionário no MS, diz Reinaldo

Joilson Francelino, com informações da CBN

O governador Reinaldo Azambuja afirmou durante entrevista à rádio CBN Campo Grande, nesta quarta-feira (11), que a instabilidade que assola o mercado financeiro internacional não afetará o investimento de R$ 4,2 bilhões anunciados na última sexta-feira (6), que beneficiarão todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Reinaldo ressaltou que a crise preocupa a economia do Estado, que, apesar de ser produtor, vende as commodities da soja, milho, minério, entre outros. “Muitas dessas vendas vão para o mercado asiático, onde enfrentam esses problemas. Acho muito um pânico global que pode arrefecer um pouco, mas preocupa muito todos nós”, afirmou.

Em relação aos investimentos previstos no programa Governo Presente, o governador declarou que não haverá grandes problemas. “As fontes de recursos do Fundersul, fundo rodoviário, do AGU, das emendas impositivas, os recursos próprios das economias de todos nós sul-mato-grossenses, acredito que não teremos problemas”, disse.

Na oportunidade, Reinaldo aproveitou para elencar os setores que serão beneficiados pelo programa como infraestrutura, segurança, educação, cultura, saneamento. “Ouvimos as prioridades, democratizamos aquilo que é prioridade de cada local e vamos devolver. Não vai fazer tudo, mas as prioridades elencadas, não tenham dúvidas, serão entregues até o final de2022”, afirmou.

