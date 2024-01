Não deu certo na Mega da Virada? Mega Millions dos E.U.A aceita apostas de brasileiros

O jackpot da Mega Millions dos EUA disparou para US$ 140 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 700 milhões, e será sorteado nesta sexta-feira (5), com oportunidade para os brasileiros começarem 2024 como o vencedor do maior prêmio de loteria do mundo.

É possível jogar na loteria Mega Millions! Com a plataforma TheLotter , comprando bilhetes oficiais on-line da Mega Millions. As loterias americanas, como a Mega Millions, são famosas por acumular prêmios enormes, incluindo um recorde mundial de US$ 1.6 bilhões (aproximadamente R$ 8 bilhões). Além disso, começam com prêmios mínimos de US$ 20 milhões (quase R$ 100 milhões).

Apenas as loterias americanas conseguem dar prêmios bilionários para qualquer cidadão do mundo, incluindo os brasileiros.

Passo a passo

Acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional.

Clique em JOGAR na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio.



Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.



Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA.

