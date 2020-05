"Não é homofóbico", diz professor homossexual eleitor do Bolsonaro

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

O professor de português e filosofia David Conceição, de 28 anos, deu seu voto a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Desde então, muito coisa aconteceu, mas o profissional da Educação segue apoiando o presidente.

David é homossexual e conta que muitos o questionam sobre a contradição, de um gay votar em um candidato declaradamente homofóbico. "O Bolsonaro não é homofóbico, e eu o amo. Taxá-lo dessa forma é usar uma oratória falida que ninguém mais acredita, mesmo que jornalistas, artistas e militantes jurem por Deus que ainda consigam influenciar a sociedade", disse.

Segundo ele, até hoje, nada alterou sua convicção de que o presidente tem feito coisas boas para o país. "Minha lealdade a Bolsonaro é perpetua. Eu o conheci ainda no meu processo de desesquerdização, quando estava me politizando com Olavo de Carvalho e na minha recém conversão ao catolicismo tradicional com o Magno Papa Bento XVI", afirmou David, que também confessou ter votado no Partido dos Trabalhadores (PT) em eleição passada.

