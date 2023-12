Não foi Enzo nem Valentina: Cartórios divulgam nomes mais registrados em MS

Saiba Mais Comportamento Helena e Miguel são nomes mais escolhidos para bebês em 2022

Os cartórios sul-mato-grossenses divulgaram, no início deste mês, o levantamento oficial dos nomes mais registrados em Mato Grosso do Sul neste ano, e seguindo a tendência de nomes curtos, bíblicos e originais adotada por muitos influenciadores, os nomes mais registrados para este ano foram Helena e Miguel.

Helena contou com 443 registros neste ano, ultrapassando Miguel, que neste ano teve 427 registros do nome. Em seguida, aparecem Maite, Liz, Aurora, Isis, Maya e Eloá para nomes femininos, e Gael, Davi, Ravi, Noah e Isaac para nomes masculinos.

Um dos fatores que resultou no aumento desses registros em comparação a outros anos foi uma junção de um maior número de nascimentos e a aprovação da Lei Federal 14.382/22, que permite a qualquer pessoa acima de 18 anos possa mudar, independentemente do motivo e sem a necessidade de procedimento judicial, seu nome. Além disso, os pais do bebê, em consenso, podem mudar o nome da criança dentro de um prazo de 15 dias após seu nascimento.

Os dados completos foram obtidos através do Portal da Transparência do Registro Civil https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

Confira o ranking dos nomes com mais registros em Mato Grosso do Sul:

Geral

1º Helena – 443 registros

2º Miguel – 427 registros

3º Gael – 360 registros

4º Heitor – 354 registros

5º Cecilia – 349 registros

6º Arthur – 344 registros

7º Samuel – 307 registros

8º Alice – 297 registros

9º Davi – 261 registros

10º Theo – 259 registros

Masculinos

1º Miguel – 427 registros

2º Gael – 360 registros

3º Heitor – 354 registros

4º Arthur – 344 registros

5º Samuel – 307 registros

6º Davi – 261 registros

7º Theo – 259 registros

8º Anthony – 222 registros

9º Gabriel – 222 registros

10º Bernardo – 221 registros

Femininos

1º Helena – 443 registros

2º Cecilia – 349 registros

3º Alice – 297 registros

4º Maria Alice – 254 registros

5º Maite – 232 registros

6º Heloisa – 215 registros

7º Antonella – 215 registros

8º Maria Cecilia – 202 registros

9º Maria Julia – 188 registros

10º Laura – 179 registros

