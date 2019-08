“Não muda nada”, diz Zauith que será governador por dez dias

O vice-governador Murilo Zauith (DEM) assumirá o governo do Mato Grosso do Sul do dia 8 de agosto até o dia 20 no lugar do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que entrará de férias.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (DOE), na edição desta terça-feira (6).

Para o JD1 Notícias o vice-governador disse que não tem uma pauta específica a ser seguida e que dará continuidade nas pautas em andamento. “Cada secretário continuará desenvolvendo o seu trabalho e se precisar assinar algo, tem quem assinar”, explicou.

Atualmente como também secretário da Infraestrutura Zauith será substituído temporariamente pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Luis Roberto Martins de Araújo, que ficará no cargo por 13 dias.

Para o governador poder tirar férias, a Assembleia Legislativa tem que autorizar. Esse aval foi dado na sessão na última quinta-feira (1), onde os deputados aprovaram essa saída.

