Natal da Feira Central tem Papai Noel pantaneiro e sobá com desconto

Com atividades para todas as idades, muita música e diversão, a Feira Central da capital estará aberta todos os dias entre 12 e 24 de dezembro. As celebrações começam na próxima terça-feira (12), com a abertura da 19ª edição da RuralTur, a maior feira de turismo rural do Brasil promovida pelo Sebrae e, neste ano, sediada pela feirona.

Nesse mesmo dia o sobá estará com 10% de desconto em diversos restaurantes participantes e ainda tem a chegada de um Papai Noel especial: um “bom-velhinho” pantaneiro que estará acompanhado da cavalgada do CLC (Clube do Laço Comprido).

Grande abertura - A programação do dia 12 começa com os cantores Lye Meireles e Santhiago, sorteio de 20 ingressos para balonismo no céu da Feira, além de grande show com a dupla João Haroldo e Betinho. A entrada é gratuita.

Para quem desejar tentar a sorte, no dia 12 inicia a campanha promocional de Natal da feirona: a cada R$ 100 em compras em qualquer estabelecimento da Feira, ganhe um cupom para concorrer a 1 iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, que será sorteado no dia 30 de dezembro. As regras completas desta promoção podem ser conferidas no Instagram da Feira: @feiracentralcg.

Também vai rolar sorteio de uma experiência no céu: serão 20 vouchers para contemplação a bordo de um balão que levantará voo sobre a feirona. Os sorteados vão desfrutar dessa oportunidade no próprio dia 12. O público poderá aproveitar o ponto turístico a partir das 16h, até às 23h, e ainda desfrutar de almoço aos sábados e domingos a partir das 11h.

Sobre a RuralTur - A Ruraltur é uma feira itinerante de turismo rural promovida pelo Sebrae e, pela primeira vez, ocorre em Mato Grosso do Sul. O evento vai enaltecer as belezas, os potenciais e oportunidades encontrados em MS, contando ainda com empreendedores de vários estados brasileiros e 150 expositores que oferecerão pacotes especiais com experiências únicas para quem quer vivenciar os destinos locais.



“Para nós é uma honra receber o Sebrae MS, e diversas caravanas do Brasil, no nosso espaço. A Feira Central é sinônimo de cultura e, claro, turismo. Portanto, receber aqui este público tão especial nos deixa felizes para compartilhar a força do turismo regional”, afirma Alvira Appel, presidente da Afecetur (Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande).



O evento é do Sebrae, com correalização do Sistema Famasul, por meio do Senar/MS, e apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur). Para participar do evento, basta se inscrever gratuitamente pelo site: ruraltur.ms.sebrae.com.br.



Natal da Feira - De 12 a 24 de dezembro

Horário: das 16h às 23h de segunda a sexta e das 11h às 23h aos sábados e domingos.

RuralTur: de 12 a 14 de dezembro no estacionamento da Feira. Inscrições gratuitas: ruraltur.ms.sebrae.com.br.

