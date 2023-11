Natal sem fronteiras: Organização humanitária arrecada doações para famílias africanas

Falta um mês para o Natal e a Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF) dá continuidade à Campanha Natal sem fronteiras com o objetivo de presentear crianças e famílias africanas em situação de vulnerabilidade em quatro projetos da FSF: Nação Ubuntu, no Malawi, Órfãos do Congo, na República Democrática do Congo, Acolher Moçambique, em Moçambique, e Ação Madagascar, em Madagascar.

“Nos nossos projetos da África nos deparamos com realidades muito diferentes e extremas. Estamos nas regiões mais desafiadoras do mundo. E nesse momento, queremos nos unir por uma situação comum a todas elas: a fome. Vamos levar kits com cesta básica para o máximo de famílias e ainda, proporcionar às crianças órfãs um almoço de Natal e brinquedos de presente, para que elas reconstruam suas vidas com amor, carinho e vivência de uma infância fraterna”, explica o fundador-presidente da FSF, Wagner Moura Gomes.

A cada R$250 arrecadados pela Campanha Natal sem fronteiras será oferecido um almoço de Natal e brinquedos para as crianças órfãs acolhidas pelo projeto Órfãos do Congo, na República Democrática do Congo, e uma cesta básica para as famílias mais vulneráveis dos projetos Órfãos do Congo, Nação Ubuntu (Malawi), Acolher Moçambique e Ação Madagascar.

As doações podem ser a partir de R$20 pelo site ou ainda, é possível criar uma comemoração solidária de Natal em que a arrecadação será direcionada para a Campanha Natal sem fronteiras.



“A ideia é conseguirmos fazer o máximo de kits de mantimentos possíveis para auxiliar crianças e famílias nas regiões mais carentes do mundo”, explica a gerente de Comunicação, Marketing e Relacionamento, Marcele Aroca Camy.

Sobre a Fraternidade sem Fronteiras – A FSF é uma Organização humanitária e Não-Governamental, com sede em Campo Grande (MS) e atuação brasileira e internacional, com atuação em oito países, em alguns dos lugares mais pobres do planeta, com esperança e profundo desejo de ajudar, acabar com a fome e construir um mundo de paz. A instituição possui 74 polos de trabalho, mantém centros de acolhimento, oferece alimentação, saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável, construção de casas e ainda, abraça projetos de crianças com microcefalia e doença rara. Todos os trabalhos são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento.

Mais informações podem ser obtidas pelo site.

