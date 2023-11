Natal movimentará R$ R$ 595,02 mi em MS; filhos e netos são os mais presenteados

Sul-mato-grossenses estão dispostos a gastar mais neste fim de ano, conforme aponta a pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e Sebrae MS, este ano as comemorações irão movimentar R$ 1 bilhão na economia do estado, montante 17,44% maior que o ano passado.

“A maior parte da movimentação, R$ 410,07 milhões, será com as comemorações de Ano Novo, seguidas dos presentes de Natal, que correspondem a R$ 355,71 milhões e as comemorações de Natal, R$ 239,32 milhões”, informa a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Sozinho, o Natal vai movimentar R$ R$ 595,02 milhões, um aumento de 7% comparado a 2022, com um gasto médio de R$ 628,05. Dos entrevistados, 71,83% informaram que presentearão e 54,67% comemorarão a data. As comemorações serão íntimas, especialmente entre familiares (59,5%) e as pessoas que moram na casa (28,8%).

Filhos, netos, enteados e afilhados serão os principais presenteados (59%), seguidos dos pais, avós e tios (23%). Quanto aos presentes, as roupas lideram as escolhas (53%), seguidas de calçados (43%) e brinquedos (34%).

As compras presenciais, em lojas físicas, são preferência da grande maioria, 88% informaram essa modalidade e a qualidade será o fator preponderante na escolha, apontada por 62% dos entrevistados. Quanto aos atrativos, 81% dos consumidores esperam desconto no pagamento à vista e 43% informam que pretendem parcelar no cartão de crédito. O atendimento é outro fator importante, apontado por 20% dos entrevistados.

O analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, dá algumas dicas aos empresários. “Garantir a qualidade do atendimento é muito importante, então capacite a equipe, tanto o pessoal de vendas, quanto todas as pessoas envolvidas na operação parque saibam fazer uma boa abordagem como cliente, para que entenda sua necessidade e consiga se comunicar de forma eficaz”. Paulo ressalta que é importante se antecipar na contratação, justamente para oferecer o treinamento. “Trabalhe a decoração com itens relacionados ao Natal, estímulos visuais bem trabalhados chamam atenção do cliente e ajuda na conquista daquele que ainda está indeciso”, acrescenta Paulo.

