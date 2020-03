Natura pausa fabricação de cosméticos para produzir itens de higiene pessoal

A Natura & Co, afirmou que irá converter temporariamente todas as suas linhas de produção de maquiagem e perfumaria na América Latina para a fabricar apenas de itens de higiene pessoal, incluindo álcool gel e líquido.



De acordo com o Exame, a ação ocorre em meio à pandemia do coronavírus, onde a companhia também anunciou que se compromete a suspender demissões por 60 dias e congelar salários e promoções, limitando as contratações apenas para posições críticas.



"Prosseguir com a produção é fundamental para que nossas consultores e revendedoras continuem obtendo renda com sua atividade, especialmente neste momento de crise”, disse a empresa no memorando interno.



A Natura & Co também fechou todas as suas lojas Natura, Aesop e The Body Shop, assim como as franqueadas no Brasil.



A empresa não especificou por quanto tempo vai manter as linhas de produção dedicadas a itens de higiene, e afirmou que os produtos que já possuem devem ser suficientes para suprir os pedidos em andamento.





Deixe seu Comentário

Leia Também