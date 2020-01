Natura se torna líder global em vendas, segundo o presidente da marca

Sarah Chaves, com informações do Valor

O presidente executivo do conselho de administração e principal executivo da Natura &Co, Roberto Marques, afirmou na segunda-feira (6), que a empresa de cosméticos brasileira é maior em vendas diretas do mundo após a compra da Avon Products

A informação foi passa durante uma teleconferência com analistas. Segundo a Direct Selling News, que reúne dados do setor de vendas diretas, a americana Avon era a vice-líder, com vendas de US$ 5,7 bilhões, e a Natura &Co, a sétima colocada, com US$ 3,09 bilhões. A junção das operações forma uma companhia com vendas de US$ 8,79 bilhões, superando a Amway, que liderava o posto com US$ 8,6 bilhões.

A conclusão da compra da Avon Products pela Natura &Co fez a companhia assumir a liderança da venda de fragrâncias premium e popular em 19 países nos canais de varejo e venda direta, incluindo as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. No mundo, é a terceira maior vendedora destes produtos.

Os mercados em que a multinacional detém o primeiro lugar em participação de mercado são Brasil, Filipinas, Rússia, Turquia e 15 países da América Latina espanhola. Nesta categoria, a Natura &Co tem a segunda posição na África do Sul e na Polônia, além do nono lugar no Reino Unido.

“A oportunidade de crescimento na América Latina é incrível”, disse Marques. Ele acrescentou que assumir posições de liderança em emergentes é importante para avançar em outros mercados importantes.

